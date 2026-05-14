Железноводск остался без воды из-за аварии на Кубанском водоводе

В Ставропольском крае накануне вечером на участке Кубанского водовода, который снабжает водой Железноводск, произошла авария. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.

После аварии специалисты опорожняли систему, чтобы приступить к ремонтным работам. Перед Министерством жилищно-коммунального хозяйства края и «Крайводоканалом» поставлена задача начать восстановление ранним утром, как только позволят условия. Администрации Железноводска совместно с местным «Водоканалом» поручено организовать подвоз питьевой воды. Особое внимание, по словам губернатора, требуется уделить социальным учреждениям.

Ведомства обязаны опубликовать графики подвоза, поддерживать связь с жителями и оперативно реагировать на обращения. При необходимости для доставки воды направят дополнительные автоцистерны.

Константин Соловьев