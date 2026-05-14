Просрочка по розничным кредитам на Северном Кавказе достигла 87 млрд рублей

В Северо-Кавказском федеральном округе просроченная задолженность по розничным кредитам (не учитывая ипотеку) на 1 апреля 2026 года составила 87,3 млрд руб., снизившись с начала года на 0,3%. Данные «Ъ-Кавказ» сообщили в коллекторском агентстве «Долговой консультант», проанализировав статистику ЦБ РФ.

Согласно аналитикам агентства, СКФО является лидером в России по доле «просрочки» (неуплата по кредиту свыше трех месяцев) к общему портфелю задолженности (16,9%). За 2025 год рост просроченной задолженности в СКФО составил 38,8%, что стало абсолютным рекордом среди федеральных округов страны.

Лидером по величине просроченной задолжности в рознице на Северном Кавказе стал на 1 апреля текущего года Ставропольский край — 28,4 млрд руб., -0,1% к началу года. Доля «просрочки» к общему портфелу задолженности на Ставрополье — 11,13%. На втором месте следует Республика Дагестан — 23,6 млрд руб.; -1,5% к началу года. В минувшем году регион показал рекордный для страны процент наращивания просроченной задолженности — 84,8% за год. В итоге на 1 апреля 2026 года 24,9% должников по розничным кредитам в Дагестане имеют просроченную задолженность. Замыкает тройку лидеров-должников в СКФО Чеченская Республика, где «просрочка» в рознице составляет 10,2 млрд руб., рпост за три месяца этого года — 0,9%. В Чечне, кстати, также критический процент просроченной задолженности к общему объему долга — 24,05%.

Лидером по снижению просроченной задолженности с начала года в СКФО является Республика Ингушетия - минус 5,3% за первые три месяца 2026-го. Объем задолженности по розничным кредитам в регионе составляет 10,2 млрд руб., из которых 3,2 млрд (33,55%) - неуплата свыше трех месяцев.

Рост просроченной задолженности на Северном Кавказе также отмечен в Республике Северная Осетия — Алания (+2,1%; до 9,4 млрд руб.) и Кабардино-Балкарская Республика (+0,7%, до 6,8 млрд руб.). В Карачаево-Черкесской Республике снижение «просрочки» за три месяца на 0,4%, до 5,6 млрд руб.

В целом по России по итогам первого квартала 2026 года объем просроченной банковской розничной задолженности достиг 1,44 трлн руб., увеличившись за три месяца на 0,4% или на 6,3 млрд руб. По словам генерального директора «Долгового консультанта» Дениса Аксенова, если сравнивать текущую ситуацию с 2025 годом, когда объем прирастал по 1,8% ежемесячно, очевидно, что банки начинают активнее продавать просроченную задолженность профессиональным коллекторским организациям.

«Доля просроченной задолженности в общем портфеле в 10% некритична. Однако реальный объем неплатежей в рознице с учетом проданных на баланс коллекторских организаций кредитов оценочно больше в полтора-два раза статистических банковских 1,44 трлн руб.», — резюмирует господин Аксенов.

По данным коллекторского агентства, наибольший накопленный объем неплатежей на 1 апреля 2026 года сохраняется у жителей Москвы (127 млрд руб.), Московской области (114,8 млрд руб.), Краснодарского края (75,2 млрд руб.), Тюменской области (54,9 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (52,8 млрд руб.).

