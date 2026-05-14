Нв Ставрополье топ-менеджеров «Монокристалла» арестовали за хищение 31 млн рублей

Четыре представителя руководящего состава группы компаний «Монокристалл» оказались фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество на сумму 31,5 млн руб. Как сообщили ТАСС в суде, все подозреваемые находятся под стражей.

Согласно версии следствия, руководители предприятия организовали заключение договоров на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках соглашений с Министерством промышленности и торговли РФ. В суде уточнили, что из федерального бюджета было похищено свыше 31,5 млн руб.

Параллельно АО «Монокристалл» в начале мая текущего года уведомило о намерении подать заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Ставропольского края. Соответствующее уведомление было размещено в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», АО «Монокристалл» зарегистрировано в Ставрополье в 2008 году. Отрасль – производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки. Руководители – Олег Качалов, Андрей Хусточкин. Выручка за 2025 год составила 1,2 млрд руб., убыток – 1,9 млрд руб.

Мария Хоперская