Ахмат Салпагаров заключил мировое соглашение по иску о возвращении земель Тебердинского нацпарка

Суд в Москве прекратил производство по иску Генпрокуратуры РФ о возвращении государству земель Темердинского национального парка, которые являются имуществом сенатора Ахмата Салпагарова. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на участника процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По данным агентства, дело прекращено в отношении сенатора от КРЧ Ахмата Салпагарова, так как он заключил мировое соглашение с истцом. «Прокуратура сохранила исковые требования к трем физическим лицам в части обращения в доход РФ земель Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»,— говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, надзорный орган выявил нарушения антиокоррупционного законодательства в деятельности Ахмата Салпагарова и Сапара Лайпанова, занимавшего должность главы Карачаевского городского округа в 1996–2009 годах.

Тебердинский национальный парк был создан в 1936 году. Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, расположен вдоль Главного Кавказского хребта и покрыт реликтовым лесом.

Наталья Шинкарева