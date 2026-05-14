Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Махачкалы опровергли фейк о трехдневной работе аэропорта

Администрация Махачкалы в своем канале в Max опровергла информацию о том, что местный аэропорт будет работать всего три дня в неделю.

Фото: Администрация Махачкалы

Фото: Администрация Махачкалы

«В социальных сетях распространяется информация о том, что якобы глава Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что из-за финансовых проблем в городе и атак украинских БПЛА аэропорт будет работать только три дня в неделю. Информация не соответствует действительности»,— говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, распространяемый видеоролик создан с помощью искусственного интелекта.

Наталья Шинкарева

Новости компаний Все