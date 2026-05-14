В Железноводске устранили аварию на магистральном водоводе

Аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе в Железноводске завершены, сообщил в своем канале в Max глава региона Владимир Владимиров.

«Начато наполнение системы. Ремонт проводился дольше запланированного. Это связано с тем, что повреждение оказалось расположено в нижней части трубы и потребовало дополнительного времени для устранения аварии. Заполнение водовода и восстановление штатного режима подачи воды планируется вечером сегодняшнего дня»,— говорится в сообщении. Администрации города и Водоканалу поручено обеспечить подвоз воды до полного восстановления состемы.

Как сообщалось ранее, авария произошла в низине, на границе города-курорта Железноводска и Предгорного района. По предварительной информации, из-за большого объема дождевых вод произошла подвижка грунта. В результате конструктивные элементы камеры оказали давление на трубу, что привело к разрыву заглушки диаметром 500 мм.

Наталья Шинкарева