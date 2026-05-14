В Пятигорске подтвердили наличие запасов минеральной воды

По результатам проверки недр эксперты АО «Кавминкурортресурсы» и ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» подтвердили наличие запасов воды, сообщил в своем канале Max глава городской администрации Дмитрий Ворошилов.

Как отмечается в сообщении, последний раз оценка запасов воды в городе проводилась в 1968 году. Недропользователи провели большую работу по переоценке запасов воды и прошли государственную экспертизу в Роснедрах. «Обрадую всех: все запасы воды подтверждены, и угрозы исчезновения минеральных источников (как иногда пишут некоторые «специалисты») нет»,— написал господин Ворошилов.

Глава администрации подчеркнул, что суточная норма потребления минеральной воды санаторно-курортной инфраструктурой города ниже суточной нормы дебета скважин, поэтому город имеет запас для возможности реконструкции и расширения санаторного комплекса.

Наталья Шинкарева