Главные новости за 13 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сообщается на сайте Кремля 13 мая. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев.

Верховный суд РФ по ходатайству Генеральной прокуратуры передал в Мещанский райсуд Москвы уголовное дело о махинациях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в Белгородской области.

Арбитражный суд Воронежской области рассмотрит требование банка ВТБ о включении в реестр кредиторов ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК) задолженности на 2,2 млрд руб. Требования обеспечены залогом недвижимости, оборудования и иного имущества по кредитным договорам, заключенным в 2019–2024 годах. Это крупнейшая заявленная сумма в рамках банкротства известного производителя яблок в регионе.

В Курской области объявили закупку 22 новых автобусов большого класса за 349,8 млн руб. Необходим дизельный транспорт вместимостью не менее 112 человек, оснащенный климатической системой и местами для пассажиров с ограниченными возможностями.

ПАО «Энергия» из Ельца Липецкой области подало третий крупный иск к подмосковному производителю электрооборудования АО «Промтех-Дубна». После нового требования на 1,04 млрд руб. совокупный объем претензий предприятия достиг 1,81 млрд руб. Причины спора в материалах суда пока не раскрываются.

Совет судей Орловской области согласовал кандидатуру нового начальника регионального управления судебного департамента. Пост может занять прокурор Советского района Орла Дмитрий Бирюков. Ранее эту должность 16 лет занимал Борис Величкин, покинувший пост в апреле. Теперь назначение должен утвердить генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя России Алексея Милосердова к 22 годам лишения свободы за подготовку терактов против сотрудников Тамбовского областного суда и Арбитражного суда Тамбовской области. По версии следствия, после вербовки украинскими спецслужбами через Telegram он готовил атаки на судебные учреждения. Помимо срока, суд назначил ему штраф в 1 млн руб.

Анна Швечикова