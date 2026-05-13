Дело бывших заместителей белгородского губернатора рассмотрят в Москве

Верховный суд РФ по ходатайству Генеральной прокуратуры передал в Мещанский райсуд Москвы уголовное дело о махинациях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в Белгородской области. По данным «Ъ», на скамье подсудимых окажутся бывшие заместители губернатора Белгородской области Владимир Базаров и Рустэм Зайнуллин.

Оба чиновника были задержаны и заключены под стражу в прошлом году. Изначально господину Зайнуллину вменяли мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но после обвинение переквалифицировали на растрату и получение взятки (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 6 ст. 290 У К РФ). Санкции статей предусматривают наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

На скамье подсудимых окажутся в общей сложности десять человек. По версии МВД, они создали схему, по которой искусственно завышалась стоимость контрактов на строительство оборонительных сооружений и занижалось качество итоговых работ. Разницу участники схемы присваивали себе.

Ранее в суд Москвы было передано другое уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области. Единственным приграничным субъектом, где аналогичные дела рассматривал местный суд, стала Курская область. Там до начала судебного следствия сменилось руководство региона.