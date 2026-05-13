Вынесен приговор по делу о попытке теракта в отношении тамбовских судей

Второй Западный окружной военный суд вынес россиянину Алексею Милосердову 1980 года рождения обвинительный приговор за подготовку терактов в отношении сотрудников Тамбовского областного суда и Арбитражного суда Тамбовской области. Ему назначили 22 года лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и 18 — в колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 1 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Приговор вступил в законную силу.

Задержание в рамках уголовного дела проводили сотрудники ФСБ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Милосердова признали виновным в подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ), прохождении соответствующего обучения (ст. 205.3 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и изготовлении взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), а также в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Как установил суд, после начала спецоперации фигурант регулярно посещал различные «проукраинские интернет-ресурсы», в том числе сайты националистических организаций. В 2024 году через мессенджер Telegram он был завербован украинскими спецслужбами для совершения терактов.

Деятельность Милосердова пресекли сотрудники ФСБ. При задержании у него изъяли два взрывных устройства и телефон с перепиской с украинским куратором.

Алина Морозова