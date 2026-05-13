Большие автобусы закупят в Курске на 350 млн рублей

АО «Курское пассажирское автотранспортное предприятие №1» (КПАТП-1) ищет поставщика 22 автобусов большого класса. Начальная цена контракта составляет 349,8 млн руб. из расчета 15,9 млн за один автобус. Сроки поставки — 90 дней с момента заключения договора. Источником финансирования указаны собственные средства предприятия. Информация была опубликована на портале госзакупок 13 мая.

По условиям контракта требуются дизельные автобусы с климатической системой, выпущенные в этом году. Не подходит подвижной состав, уже бывший в эксплуатации или ремонте. Пассажировместимость транспорта должна составлять не менее 112 человек с учетом не менее 28 посадочных мест и места для размещения инвалидов в колясках.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 28 мая. Итоги аукциона подведут 2 июня.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что организатор пассажирских перевозок Белгородской области объявил закупку семи автобусов большого класса с газовыми двигателями. Начальная цена контракта составляет 124,6 млн руб. из расчета 17,8 млн за один автобус.

Накануне, 12 мая, также стало известно, что в Воронеже заложили 156 млн руб. на контракт по обновлению остановочных и посадочных площадок на улице Плехановской и Московском проспекте. В этом году в городе должна начаться практическая реализация проекта создания метробуса. От главного корпуса Воронежского государственного университета до памятника Славы для него будет создана специальная полоса в результате модернизации выделенной полосы с правой стороны проезжей части.

