Липецкая «Энергия» потребовала с подмосковного контрагента 1,8 млрд рублей

ПАО «Энергия» из Ельца Липецкой области третий крупный иск к подмосковному АО «Промтех-Дубна», увеличив общую сумму требований к контрагенту до 1,8 млрд руб. Соответствующее заявление принято к производству Арбитражным судом Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Энергия» Фото: ПАО «Энергия»

Согласно материалам суда, новый иск подан на сумму 1,04 млрд руб. Предварительное заседание назначено на 10 июня.

Ранее, 15 января, ПАО «Энергия» обратилось в этот же арбитраж с требованием взыскать с «Промтех-Дубны» еще 447 млн руб. Иск был принят к производству 12 февраля, его рассмотрение назначено на 26 мая. В этот же день разбирательство открыто еще на 319 млн руб. (рассмотрится 14 мая). Таким образом, совокупный объем требований липецкого предприятия к производителю электрооборудования из Московской области достиг 1,81 млрд руб.

До этого компании в судебных спорах не пересекались. Причины возникновения задолженности в материалах суда пока не раскрываются.

По данным Rusprofile, ПАО «Энергия» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в 1992 году. Уставный капитал общества составляет 125,1 тыс. руб. Генеральный директор — Алексей Низкоус. Актуальные данные об учредителях не раскрываются. По информации «СПАРК-Интерфакс» на 2022 год, крупнейшими акционерами были Галина Архипенко (25,5%), Владимир Сериков (22,99%), Юлия Серикова (20%), Владимир Архипенко (13,91%) и Ирина Архипенко (8,91%). По итогам 2024 года выручка компании составила 17 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб. Компания специализируется на производстве первичных элементов, батарей и их частей, в том числе тяговых аккумуляторных батарей для погрузочно-подъемной техники и систем накопления энергии. Продукция предприятия используется на складах и промышленных объектах, включая импортную технику таких брендов, как Toyota и Linde. АО «Промтех-Дубна» зарегистрировано в апреле 2010 года в Дубне Московской области. Основной вид деятельности компании — производство прочего электрического оборудования. С сентября 2019 года пост генерального директора занимает Тарас Рассолов. Сведения о собственниках не раскрываются. Согласно последней доступной финансовой отчетности за 2018 год, выручка компании составила 2,36 млрд руб., а чистая прибыль — 825 млн руб.

В начале 2026 года липецкое предприятие выплатило дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года на общую сумму 650,1 млн руб., или 5,2 тыс. руб. на одну обыкновенную акцию.

Анна Швечикова