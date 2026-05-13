Районный прокурор Орла согласован на пост главы судебного департамента региона

Совет судей Орловской области согласовал кандидатуру нового начальника регионального управления судебного департамента. Пост может занять прокурор Советского района Орла Дмитрий Бирюков. Ранее должность 16 лет принадлежала Борису Величкину, который покинул ее в апреле этого года.

Решение принято на внеочередном заседании совета с участием председателя Орловского областного суда Елены Суворовой и главы арбитража региона Сергея Шурыгина. Кандидатура господина Бирюкова была ими поддержана. Теперь назначение должен утвердить гендиректор судебного департамента при Верховном суде РФ.

Управление судебного департамента отвечает за организационное и финансовое обеспечение работы районных судов, а также кадровое сопровождение судебной системы региона.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что орловский управленец Михаил Берников возглавил министерство строительства Тверской области.

