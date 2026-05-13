ВТБ заявил 2,2 млрд долга в деле о банкротстве воронежской яблочной компании

Арбитражный суд Воронежской области рассмотрит требование банка ВТБ о включении в реестр кредиторов местного ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК) задолженности на сумму 2,2 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам суда, ВТБ обратился с требованием включить в реестр задолженность в размере 2,215 млрд руб., обеспеченную многочисленными договорами ипотеки зданий, сооружений и земельных участков, а также залога движимого имущества и оборудования, заключенными в 2019–2024 годах. Срок для подачи возражений — до 5 июня.

Это не первое крупное требование банка в рамках банкротного дела. После того как 22 октября 2025 года ЦЧПЯК подала заявление о собственном банкротстве, спустя два дня ВТБ вступил в процесс как кредитор. В феврале 2026 года в отношении компании было открыто конкурсное производство. Тогда банк заявил к включению в реестр 857,3 млн руб., также обеспеченные залогом недвижимости.

ВТБ уже добился признания задолженности с ЗАО в рамках отдельных судебных споров. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», 9-й арбитражный апелляционный суд в марте отказал в принятии жалобы представителей ЦЧПЯК на решение о взыскании более 210 млн руб. по кредитным линиям с общим лимитом свыше 2,2 млрд руб. Месяцем ранее 19-й Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с компании еще 142,4 млн руб. по нескольким кредитным договорам.

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Учредители не раскрываются, до 2021 года ими значилась сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2024 году выручка компании составила 446 млн руб., чистый убыток — 26 млн руб. Генеральный директор — Юрий Замятин.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что банкротные иски от ВТБ поданы к самому господину Замятину, а также к связанному с ЦЧПЯК бизнесмену Валерию Литвиненко: их рассмотрят в июне. В ноябре прошлого года в отношении ЗАО «ЦЧПЯК» была запущена процедура ликвидации, которая сейчас оспаривается банком. Следующее заседание по делу ожидается 26 мая.

Анна Швечикова