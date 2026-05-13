Авиабилеты в Сочи и Минводы подешевели перед летним сезоном

Сочи и Минеральные Воды вошли в число направлений, где перед началом летнего сезона заметно снизились цены на авиабилеты. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По данным АТОР, стоимость перелетов на июнь оказалась ниже, чем в мае. При этом по ряду направлений билеты стали дешевле даже по сравнению с 2025 годом.

Как уточнили аналитики, средняя стоимость минимального тарифа без багажа на рейсы в Сочи в начале июня снизилась на 18,4%. Для перелетов в Минеральные Воды снижение составило 37,7%.

Также в АТОР отметили, что минимальные тарифы на рейсы в Сочи из Москвы снизились примерно на 19–23% в зависимости от условий перевозки багажа. Для перелетов из Санкт-Петербурга снижение составило 35–36%.

При этом по отдельным маршрутам цены, наоборот, выросли. Так, перелеты из Казани в Сочи без багажа подорожали примерно на 28%, а из Новосибирска — почти на 70%.

В АТОР считают, что изменение цен связано с более спокойным спросом на летний отдых по сравнению с прошлым годом. В организации напомнили, что в 2025 году авиакомпании закладывали в стоимость билетов высокий ажиотажный спрос, однако реальная ситуация оказалась более сбалансированной.

По мнению экспертов, часть туристов в 2026 году перенесла поездки на другие даты, а перевозчики после прошлого сезона стали осторожнее подходить к ценообразованию в пиковые периоды.

В Ассоциации туроператоров России посоветовали покупать билеты на южные курорты заранее. Также там рекомендовали сравнивать тарифы с багажом и без него, поскольку в некоторых случаях выгоднее отдельно оплатить провоз чемодана или путешествовать с одним багажом на несколько человек.

Кроме того, при подборе маршрута туристам советуют рассматривать варианты перелета через Москву или Санкт-Петербург, так как стоимость билетов из разных городов меняется неравномерно.

Ранее сообщалось, что официальный старт летнего сезона в Сочи запланировали на 30 мая — День города.

Мария Удовик