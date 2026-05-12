Летний сезон в Сочи официально стартует 30 мая

Как сообщил глава Сочи Андрей Прошунин, официальное открытие летнего сезона на курорте запланировано на 30 мая — День города. Подготовка ведется в рамках концепции «Выбирай Сочи».

Всего в городе насчитывается порядка 185 пляжей и протяженных набережных. К лету заявлено открытие 11 новых пляжных территорий. В летний период в Сочи будут работать почти 2 тыс. заведений общепита.

Сочи остается одним из самых популярных направлений для отдыха в России. По данным сервисов бронирования, курорт занимает третье место по количеству поездок внутри страны, уступая Москве и Санкт-Петербургу. На долю Сочи приходится 4% от всех внутрироссийских бронирований на 2026 год.

Эксперты не прогнозируют ажиотажного спроса. По оценкам вице-президента ассоциации «Альянс туристических агентств» Александра Мкртчяна, турпоток в Сочи может снизиться примерно на 20%. Он пояснил, что отельеры долго пользовались монополией на авиадоступность, что привело к росту цен. Если стоимость размещения не скорректируют, летний сезон может оказаться слабым.

Среди факторов, влияющих на спрос,— информационный фон, задержки рейсов и ситуация в Туапсе после удара беспилотников по НПЗ. Руководитель отдела продаж УК «Прованс» Татьяна Трегубская сообщила, что паника среди туристов заметна. По ее словам, наблюдается спад бронирований на майские праздники, люди отменяют заказы из-за тревоги.

Гендиректор УК «Антерра» Александр Тертычный заявил, что загрузка средств размещения стабильна, но ажиотажа 2022–2023 годов уже нет. Он связал это с открытием новых горнолыжных курортов в других регионах. Также сократилась глубина бронирования — гости принимают решение ближе к дате заезда.

В пресс-службе курорта «Газпром Поляна» подтвердили, что бронирование идет в рабочем режиме, но горизонт планирования сократился. Там добавили, что это новый тренд, к которому адаптировали коммерческую политику.

Мария Удовик