«ОДК-Сатурн» намерена взыскать долг с бывших французских партнеров

Арбитражный суд Ярославской области 13 мая начал рассмотрение иска ПАО «ОДК-Сатурн» к французским компаниям Safran Aircraft Engines SAS, SA Safran, Snecma Participations SAS о взыскании солидарно задолженности по контрактам в размере $30,4 млн и 461,1 тыс. евро. Данные об этом размещены в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Французские компании являлись партнерами «ОДК-Сатурн» по производству двигателя SaM-146 для самолетов Sukhoi Superjet 100. Для его производства было создано совместное предприятие PowerJet. После начала СВО французские компании остановили сотрудничество.

В рамках рассмотрения дела ПАО «ОДК-Сатурн» подало ходатайство о принятии обеспечительных мер по иску в виде ареста имущества ответчиков. Суд удовлетворил ходатайство, арестовав 100% долей ООО «Смартинвест», принадлежащих Safran Aircraft Engines, 70% акций АО «Смартек», принадлежащих «Смартинвесту», 24,75% акций ЗАО «Волгаэро», принадлежащих «Смартинвесту». Кроме того, наложен арест на два здания на Петровском бульваре в Москве, собственником которых является «Смартинвест».

Арестованы 61,02% акций ЗАО «Полуево-Инвест» принадлежащих Snecma Participations SAS. Помимо этого арестовано имущество Safran SA, Snecma Participations SAS и ЗАО «Полуево-Инвест», указанное в отдельных списках. Речь идет о различном оборудовании, в том числе для испытания авиадвигателей. 13 мая Арбитражный суд Ярославской области принял решение об отложении судебного разбирательства, следует из картотеки арбитражных дел.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в сентябре 2022 года «ОДК-Сатурн» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском к PowerJet S.A. о взыскании задолженности по контрактам в размере $152 млн и €54 тыс. и обязании возобновить исполнение контрактов. По существу иск до сих пор не рассмотрен, суд вынес определение, разрешающее «ОДК-Сатурн» использовать принадлежащие PowerJet S.A. запчасти для ремонта SaM146.

Антон Голицын