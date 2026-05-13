Суд взыскал с сочинских застройщиков более 723 млн рублей ущерба

Краснодарский краевой суд взыскал с группы сочинских застройщиков 723,9 млн руб. по делу о самовольном строительстве. Решение вынесла судебная коллегия по гражданским делам, оно вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, с 2012 по 2024 год ответчики строили объекты в Лазаревском, Центральном и Хостинском районах Сочи. По документам здания оформляли как индивидуальные жилые дома, однако фактически они являлись многоквартирными.

После завершения строительства помещения в домах продавали гражданам. В суде установили, что работы велись без законных оснований и были направлены на получение прибыли.

Также суд пришел к выводу, что застройщики понимали последствия ввода таких объектов в эксплуатацию. Речь идет о дополнительной нагрузке на школы, детские сады, медицинские учреждения и другие объекты социальной инфраструктуры.

Во время разбирательства исследовали строительно-техническую экспертизу. Специалисты оценили затраты на создание необходимой инфраструктуры для 788 человек, которые могли проживать в этих домах.

Суд посчитал, что действия ответчиков нарушили права жителей на доступ к социальной инфраструктуре, медицинской помощи и образованию, а также нанесли ущерб муниципальному бюджету.

В результате с 12 ответчиков солидарно взыскали 723,9 млн руб.

Позже апелляционная инстанция рассмотрела жалобы участников процесса и оставила решение без изменений. После этого судебный акт вступил в законную силу.

«Ъ-Сочи» писал, что Арбитражный суд отказал ООО «Адлеринвестстрой» в признании незаконным постановления администрации Сочи об отмене разрешения на строительство торгово-развлекательного комплекса на Виноградной улице в центре города. Документ был принят по результатам рассмотрения представления прокуратуры Центрального района Сочи от 20 мая 2024 года.

Мария Удовик