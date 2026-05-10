Главные новости за 4–10 мая. Кавказ

Президент России назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана и отправил в отставку Сергея Меликова. Кадровое решение приняли в рамках обновления региональной власти, при этом новый руководитель будет занимать пост до выборов, запланированных на осень 2026 года. Эксперты связывают изменения с необходимостью усиления управленческой вертикали и реализации крупных федеральных проектов в республике.

В первом квартале 2026 года на Ставрополье наблюдается спрос на покупку готовых бизнесов. 91% доли спроса приходится на покупку бизнеса, 5% — на поиск партнера, а 4% — на аренду бизнеса. На продажу бизнеса приходится 82% объявлений.

Участники Кавказского инвестиционного форума заявили о системном кризисе в овцеводстве, которое остается одной из базовых отраслей аграрной экономики Северного Кавказа. По оценкам экспертов, рентабельность производства баранины в легальном секторе опустилась до минус 22%, а поголовье овец в России с 1990 года сократилось более чем втрое — с 58 млн до 17,8 млн голов.

Конкурсный управляющий ООО «Сады Бештау» Павел Чесноков опубликовал отчет об оценке имущества банкрота. Его рыночная стоимость составила 37,9 млн руб.

Аграрии Дагестана завершили сев зерновых культур под урожай 2026 года на площади 80,1 тыс. га — это 82,2% от намеченного плана в 97,5 тыс. га (расчет по данным Минсельхоза республики). Неблагоприятные погодные условия, включая затяжные дожди весной и наводнения в марте-апреле, помешали своевременному выполнению работ.

В Ставрополе 9 мая состоялись парад Победы и шествие «Бессмертного полка», несмотря на сохранявшуюся угрозу атак беспилотников и усиленные меры безопасности в регионе. Торжественный парад прошел на площади Ленина. В нем приняли участие военнослужащие Южного военного округа, сотрудники силовых структур, кадеты, юнармейцы и представители казачества.

За год динамика прироста банковских вкладов граждан в Ставропольском крае замедлилась. Увеличение объема депозитов на 21,2%, зафиксированное в ЮФО на 1 апреля минувшего года, в этом году на эту же дату составило 16,3% (остаток на счетах физлиц-резидентов превысил 600 млрд руб.).