Выборы главы Дагестана пройдут в сентябре 2026 года

Президент РФ 4 мая 2026 года назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана, соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовых актов. Полномочия главы Дагестана утвердят в Народном собрании республики, которое сформируют по итогам единого дня голосования 20 сентября 2026 года.

В тот же день, 20 сентября, состоятся выборы 90 депутатов Народного собрания восьмого созыва по пропорциональной системе с 7-процентным барьером. Избирком Дагестана уже начал подготовку к этим кампаниям, опубликовав планы на 2026 год еще в январе.

Федор Щукин займет пост до избрания постоянного руководителя республики, который ожидается осенью 2026 года. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров подтвердил ТАСС, что Федор Щукин исполнит обязанности до осени, а выборы главы пройдут предварительно в сентябре.

30 апреля 2026 года глава государства встретился с представителями Дагестана и объявил, что Сергей Меликов, возглавлявший республику с октября 2020 года, переходит на другую работу. Полномочия господина Меликова истекали в сентябре 2026 года, и он ушел по собственному желанию, как отметили в указе президента. На той встрече Заур Аскендеров озвучил кандидатуру Федора Щукина, который до этого занимал пост председателя Верховного суда Дагестана. Сам господин Щукин на момент назначения находился в отпуске за пределами республики, сообщила пресс-служба судов Дагестана.

Дагестанский парламент недавно обратился к президенту с просьбой провести выборы главы раньше сентября, чтобы избежать пересечения с более чем 50 муниципальными кампаниями. Депутаты единогласно поддержали это обращение на сессии 1 мая 2026 года, аргументируя, что избрание главы не потребует дополнительных расходов, а статус врио у членов правительства тормозит развитие региона. Кроме того, 12–14 сентября 2026 года в республике запланировали 608 муниципальных выборов: распределят 5990 мандатов в шести городах и 580 поселениях, а также выберут глав в 21 муниципалитете. Участвуют свыше 9000 кандидатов от 10 партий и самовыдвиженцев.

Станислав Маслаков