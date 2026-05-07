«Сады Бештау» оценили в 38 млн рублей перед продажей

Конкурсный управляющий ООО «Сады Бештау» Павел Чесноков опубликовал отчет об оценке имущества банкрота — его рыночная стоимость составила 37 910 138 руб., — следует из данных федерального реестра банкротств.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Арбитражный суд Ставропольского края 11 марта этого года признал компанию несостоятельной и ввел конкурсное производство до 24 августа, а теперь активы на 250 гектарах яблоневых садов в Минераловодском районе готовят к торгам. Хозяйство стоимостью 400 млн руб. может быть продано. Но найти покупателя на актив будет непросто: инвесторы массово выходят из производства в России плодовых культур.

Эксперты связывают скромную оценку с тяжелым финансовым положением агрофирмы: совокупный долг кредиторов достиг 858,1 млн руб., из которых Альфа-банк требует 387 млн руб., включая 300 млн основного долга, а Россельхозбанк — 308,4 млн руб. под залогом 12 договоров с 2021 по 2024 год. В 2024 году компания еще показывала выручку 47 млн руб. и прибыль 9 млн руб., но кризис назревал давно — летом 2025-го ввели наблюдение по иску Альфа-банка, а к банкротству накопились требования четырех кредиторов на 766 млн руб.

Павел Чесноков, член СРО «Авангард» из Москвы, провел оценку по отчету №0372/5 и прикрепил ее к сообщению для кредиторов и участников дела. Сады Бештау с 2015 года специализировались на промышленном выращивании яблок с потенциалом 7,5–10 тыс. тонн в год при урожайности 30–40 тонн с гектара, но эксперты отмечают, что 250 га — минимальный порог рентабельности для юга России в условиях, когда импорт занимает 30–40% рынка свежих яблок.

Оценка в 38 млн руб. ставит под вопрос полное покрытие долгов: даже если сады продадут по максимуму, кредиторам придется довольствоваться малой долей от 858 млн руб. Это очередной пример, как банковские кредиты и отраслевое давление добивают средние агрохолдинги Ставрополья, где земля и насаждения оцениваются в 400 млн руб. только при идеальном состоянии деревьев.

Станислав Маслаков