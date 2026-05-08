В Дагестане засеяли зерновыми только 82% от плана из-за непогоды

Аграрии Дагестана завершили сев зерновых культур под урожай 2026 года на площади 80,1 тыс. га — это 82,2% от намеченного плана в 97,5 тыс. га (расчет по данным Минсельхоза республики). Неблагоприятные погодные условия, включая затяжные дожди весной и наводнения в марте-апреле, помешали своевременному выполнению работ, пишет «Эксперт Юг».

Хорошее состояние посевов аграрии зафиксировали на 49,1 тыс. га, удовлетворительное — на 24 тыс. га, неудовлетворительное получили 4,9 тыс. га, а гибель культур произошла на 2,2 тыс. га.

Минсельхоз провел подкормку озимых на всей площади в 49,1 тыс. га с хорошим состоянием, чтобы поддержать рост. Общий прогноз посевной кампании на 2026 год в республике достигает 353,8 тыс. га: яровые культуры займут 225 тыс. га, многолетние травы прошлых лет — 48,7 тыс. га. Аграрии распределят яровой сев так: зерновые и зернобобовые — 57,3 тыс. га, кормовые культуры — 92 тыс. га, овощи — 40,1 тыс. га, картофель — 18,3 тыс. га, бахчевые — 7,8 тыс. га, технические культуры — 4,5 тыс. га.

В 2025 году сев ярового ячменя прошел на 22,1 тыс. га, кукурузы — на 12,1 тыс. га, подсолнечника — на 3,4 тыс. га, что показывает консервативный подход к расширению. Наводнения в конце марта и начале апреля 2026 года нанесли серьезный ущерб: аграрии потеряли 6 тыс. га посевов, включая 3,5 тыс. га озимых, 250 га садов и 1,7 тыс. га виноградников. Стихия унесла более 700 голов крупного рогатого скота, около 3 тыс. голов мелкого, свыше 60 тыс. голов птицы и 150 пчелосемей; погибли 6 человек, подтопило свыше 6 тыс. домов.

В феврале 2026 года власти усилили контроль за посевной, увеличив общую площадь до 369 тыс. га с учетом озимых (80 тыс. га). Премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов создал оперативный штаб для мониторинга топлива, семян и удобрений. Дожди весной 2026 года задержали яровой сев, но озимые держались стабильно под снегом 3–5 см.

Станислав Маслаков