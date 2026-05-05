В Ставрополе вырос спрос на покупку готовых бизнесов

В первом квартале 2026 года наблюдается спрос на покупку готовых бизнесов, сообщает пресс-служба «Авито».

Как сказано в сообщении, 91% доли спроса приходится на покупку бизнеса, 5% — на поиск партнера, а 4% — на аренду бизнеса. На продажу бизнеса приходится 82% объявлений.

Наибольший интерес был отмечен в сфере сельского хозяйства и строительства. «Квартал к кварталу спрос на них вырос на 101% и на 64% соответственно. Еще один продолжающийся тренд — ПВЗ и строительные бизнесы, спрос на них увеличился на 51% и 42% соответственно. По объему спроса также лидируют IT бизнесы (24%). На втором месте — общепит (19%). Тройку лидеров занимают ПВЗ (17%)»,— отмечается в сообщении.

Вместе с тем, объем предложения о продаже бизнеса изменился, но незначительно. Количество объявлений о продаже ПВЗ выросло в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

