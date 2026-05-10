Динамика прироста депозитов граждан на Ставрополье за год замедлилась до 16,3%

За года динамика прироста банковских вкладов граждан в Ставропольском крае замедлилась. Увеличение объема депозитов на 21,2%, зафиксированное в ЮФО на 1 апреля минувшего года, в этом году на эту же дату составило 16,3% (остаток на счетах физлиц-резидентов превысил 600 млрд руб.). Аналогичное замедление динамики на всем Северном Кавказе. Вместе с тем генеральный тренд на рост объема депозитов и на юге, и на Кавказе, в целом, сохраняется. Об этом изданию сообщили в Южном ГУ Банка России.

В целом, в СКФО динамика прироста депозитов за год сократилась с 17,3% до 14,7%. Остаток на счетах граждан к 1 апреля превысил 1 трлн руб., в минувшем году на эту дату было около 0,9 трлн руб. Аналогичное замедление динамики фиксируется и в ЮФО: с 19,9% до 17%. Остаток на счетах физлиц на начало апреля превысил 4,4 трлн руб., в минувшем году он составлял 3,8 трлн руб. Вместе с тем тренд на рост объема депозитов и на юге, и на Кавказе сохраняется.

Увеличение объема банковских накоплений граждан в Южном ГУ Банка России связывают с устойчивыми сберегательными настроениями.

«Люди стремятся зафиксировать депозитные ставки, которые остаются по-прежнему привлекательными, несмотря на их снижение вслед за ключевой ставкой. Доходность вкладов остается выше инфляции, это позволяет гражданам защитить свои сбережения от обесценения. Так, годовая инфляция находится в районе 6%, и Банк России ожидает, что она снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а с 2027 года будет вблизи 4%. При этом многие банки предлагают по вкладам порядка 12-14% годовых. Это значит, что те проценты, которые получит вкладчик, когда его вклад закончится, перекроют общий рост цен за это время», – заявили изданию в пресс-службе банка.

Михаил Волкодав