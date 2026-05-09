В Ставрополе провели парад Победы и шествие «Бессмертного полка» несмотря на угрозу БПЛА

В Ставрополе 9 мая состоялись парад Победы и шествие «Бессмертного полка», несмотря на сохранявшуюся угрозу атак беспилотников и усиленные меры безопасности в регионе.

Торжественный парад прошел на площади Ленина. В нем приняли участие военнослужащие Южного военного округа, сотрудники силовых структур, кадеты, юнармейцы и представители казачества.

Особенностью празднования в этом году стало отсутствие военной техники — колонны прошли только в пешем строю.

После парада по центральным улицам города прошло шествие «Бессмертного полка». Жители Ставрополя несли портреты родственников — участников Великой Отечественной войны, а также флаги и цветы.

Безопасность во время мероприятий обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и экстренных служб. В центре города были усилены меры контроля, часть улиц временно перекрыли.

Несмотря на напряженную обстановку и сообщения об угрозе БПЛА на юге России, власти Ставропольского края приняли решение не отменять основные мероприятия в честь Дня Победы. В Ростовской области впервые за десятилетия решение об отмене было принято.

Валерий Климов