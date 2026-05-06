Северный Кавказ столкнулся с убыточностью овцеводства и сокращением поголовья

Участники Кавказского инвестиционного форума заявили о системном кризисе в овцеводстве, которое остается одной из базовых отраслей аграрной экономики Северного Кавказа. По оценкам экспертов, рентабельность производства баранины в легальном секторе опустилась до минус 22%, а поголовье овец в России с 1990 года сократилось более чем втрое — с 58 млн до 17,8 млн голов.

С критической оценкой ситуации выступил президент Национального союза овцеводов России Харон Амерханов. По его словам, отрасль демонстрирует устойчивые признаки деградации: ежегодно сокращается численность животных, уменьшается маточное поголовье и ухудшается качество племенной базы. В результате Россия за последние годы опустилась с 17-го на 25-е место в мировом рейтинге производителей овцеводческой продукции, уступив Казахстану и Узбекистану.

Как отметил эксперт, внутреннее производство баранины не покрывает потребности рынка. При спросе около 750 тыс. тонн в год объем производства остается на уровне 225 тыс. тонн. Фактическое потребление баранины в России составляет около 1,3 кг на человека при рекомендованной норме порядка 5 кг.

Одной из ключевых проблем отрасли участники форума назвали высокий уровень теневого оборота. По данным компании «Дамате», через систему ветеринарного учета «Меркурий» проходит лишь около 40 тыс. тонн баранины из почти 194 тыс. тонн произведенной продукции. Остальной объем находится вне прозрачного учета, что приводит к потерям бюджета и создает ветеринарные риски.

Эксперты также указали на доминирование малых хозяйств, на которые приходится до 85–90% поголовья. По их оценке, большинство фермеров не имеют доступа к современным технологиям, льготному финансированию и инструментам селекции. В качестве одного из решений обсуждался переход к индустриальной модели овцеводства с созданием крупных производственных комплексов, внедрением генетических технологий и цифрового учета животных.

Представители бизнеса и региональных властей сошлись во мнении, что без долгосрочной государственной программы и дополнительных мер поддержки отрасль продолжит терять инвестиционную привлекательность. По оценкам участников рынка, ежегодная дополнительная поддержка овцеводства должна составлять не менее 1,5–3 млрд руб.

Роман Лаврухин