Главные новости к утру 10 мая

Конфликт России и Украины идет к завершению, заявил Владимир Путин. Президент России также допустил проведение переговоров с Владимиром Зеленским. Он сказал, что встреча станет возможна, если будут достигнуты договоренности о мирном договоре, «который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу».

Власти Японии сообщили о планах отправить делегацию на переговоры в Россию.

По оценкам Morgan Stanley, мировые запасы нефти падали примерно на 4,8 млн баррелей в сутки в период с 1 марта по 25 апреля. Bloomberg назвало это рекордным истощением мировых запасов нефти.

В России утвердили концепцию исторического просвещения в детсадах, школах и вузах.

Израиль создал секретный военный аванпост в Ираке для поддержки своей воздушной кампании против Ирана, сообщила The Wall Street Journal.

Авиакомпании возобновили часть международных рейсов через юг России.