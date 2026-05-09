Путин назвал условие проведения переговоров с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин допустил проведение переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в России или в третьей стране после того, как стороны достигнут окончательных договоренностей «на длительную историческую перспективу».

Фото: пресс-служба президента РФ

«Если кто-то предлагает, пожалуйста, тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу»,— сказал господин Путин журналистам.

Владимир Путин рассказал, что о готовности украинского президента к встрече ему сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Переговоры господ Путина и Фицо прошли 9 мая в Кремле.