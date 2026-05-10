WSJ: Израиль развернул секретную базу в пустыне Ирака для ударов по Ирану

Израиль создал секретный военный аванпост в западной пустыне Ирака для поддержки своей воздушной кампании против Ирана, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. База служила логистическим хабом и точкой дислокации спецназа ВВС Израиля, обученного операциям на вражеской территории. Объект был построен непосредственно перед началом конфликта с ведома Вашингтона.

База позволила Израилю сократить расстояние до целей в Иране, пишет WSJ. Эксперты отмечают, что западная пустыня Ирака идеальна для таких аванпостов из-за низкой плотности населения.

В начале марта база едва не была раскрыта, отмечает издание. Местный пастух сообщил о подозрительных вертолетах, и Ирак отправил на проверку военных. Чтобы защитить объект и отпугнуть войска, Израиль нанес авиаудары, из-за которых один иракский солдат погиб и двое были ранены.

Власти Ирака отреагировали на произошедшее. Они отправили жалобу в ООН, в которой заявили, что атака была совершена иностранными силами. Власти Ирака посчитали виновными в произошедшем США. Столкновение получило резонанс в иракской и арабской прессе, вызвав волну дискуссий и догадок о том, с какой стороны произошел обстрел, пишет WSJ.

После того как первая группа разведчиков попала под огонь, власти Ирака перебросили в этот район еще два подразделения Службы по борьбе с терроризмом, которые смогли найти «доказательства присутствия в этом районе военных сил». «Судя по всему, до удара на земле находились определенные силы, поддерживаемые с воздуха, чьи возможности превосходили возможности наших подразделений»,— говорил генерал-лейтенант Кайс аль-Мухаммадави, заместитель командующего Объединенным оперативным командованием.