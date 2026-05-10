Власти Японии сообщили о планах отправить делегацию на переговоры в Россию

Япония собирается отправить в Россию делегацию, состоящую из представителей правительства. Визит может состояться уже в конце мая. Цель поездки будет заключаться в защите активов и интересов японских компаний, которые не ушли из России, сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности страны.

«Цель визита — налаживание коммуникации с российской стороной при тесном взаимодействии с частным сектором. Мы полагаем, что, в зависимости от состава участников с принимающей стороны, к переговорам могут быть подключены представители соответствующих компаний... Правительство Японии будет оказывать решительную поддержку японским компаниям, которые уже ведут деятельность на российском рынке»,— сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

По информации японского Kyodo, визит делегации будет направлен «на создание базы для расширения деловой активности» в России после завершения военных действий на Украине. В ведомстве отвергли эту информацию и заявили, что Япония намерена продолжать введение санкций против страны. «В настоящий момент мы не находимся в ситуации, позволяющей продвигать новое сотрудничество с российской стороной»,— добавили в министерстве.

Японское агентство отметило наметившуюся тенденцию к восстановлению контактов между Москвой и Токио. В мае Япония импортировала сырую нефть из России впервые с момента закрытия Ормузского пролива. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки посетил Москву в начале мая и встретился с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко. По словам депутата, господин Руденко ему сказал, что Россия открыта к переговорам на уровне министров иностранных дел, если Токио выразит такое желание.