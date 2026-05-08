По улицам Ярославля проедет «Победный троллейбус»

В Ярославле 9 мая будет курсировать «Победный троллейбус» по маршруту № 1 «Ярославль Главный — Ярославский шинный завод (ЯШЗ)». Об этом сообщил «Организатор перевозок Ярославской области».

Фото: ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области»

«На конечной остановке "Ярославль Главный" в салон будут подниматься творческие коллективы из разных домов культуры города, чтобы вместе с ярославцами и гостями города исполнить легендарные песни военных лет»,— рассказали в учреждении.

Троллейбус с бортовым номером 204 совершит семь рейсов. Машина отправится от остановки «Ярославль Главный» в 12:28, 13:22, 14:14, 15:08, 16:02, 16:56, 18:43. Акцию проводит управление культуры мэрии Ярославля.

Алла Чижова