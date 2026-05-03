День Победы, «Волков. Голос» и «Непокоренная крепость»

В Ярославле в период с 4 по 11 мая состоится празднование Дня Победы, продолжится музыкальный фестиваль Юрия Башмета, пройдут прогулки по местам силы Федора Волкова и по Волге, а также по крепостным стенам и башням бывшего Спасо-Преображенского монастыря, покажут сказку-балет «Щелкунчик» и спектакль «Коллекционер» по мотивам романа Джона Фаулза. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Парад на Советской площади, 2025 год

День Победы

В областной библиотеке им. Некрасова 7 мая в 18:00 пройдет квиз «Победа», а 10 мая в 15:00 — концерт «Праздник со слезами на глазах». Выступят Владимир Корнилов (тенор), Александр Толстухин (гармонь), Евгений Северов (фортепьяно), ансамбль русской песни «Ивушки» и вокальная группа семьи Бобохоновых. Стоимость билетов на концерт — 100 руб., на квиз нужна регистрация.

7 и 8 мая в Ярославском ТЮЗе покажут литературно-музыкальную композицию по поэме Александра Твардовского «Василий Теркин». В ее основе лежат самые известные эпизоды этого произведения, которые режиссер Игорь Ларин воплотил средствами театра: военные действия, отдых на привале, краткосрочная поездка в родные края, госпиталь. В спектакле занят практически весь мужской актерский состав. Начало в 16:00, стоимость билетов — от 550 руб.

8 мая в Городском выставочном зале им. Николая Нужина пройдет встреча с капеллой Демидовского университета. Солисты капеллы представят зрителям известные всем песни «Майский вальс», «Смуглянка», «Этот день Победы» и многие другие. Начало в 17:30, стоимость входа — 250 руб.

Экскурсия «Ярославские рубежи: на пути к победам»

9 мая в Музее истории города Ярославля состоится экскурсия «Ярославские рубежи: на пути к победам». Экскурсия рассказывает о том, как жители города общими усилиями помогали достичь победы в войнах: строили оборонительные укрепления и сооружения, противостояли разорению, созывали народное войско, оказывали помощь раненым и эвакуированным, устраивали сборы в поддержку фронту, выпускали военную продукцию. Посетители проследят становление Ярославля как города-крепости. Начало в 13:00 и 15:00, цена билета — 130-330 руб.

9 мая в рамках празднования Дня Победы пройдет парадная колонна ретротехники, запланирован концерт на Советской площади, а также шествие «Бессмертного полка». Завершит День Победы фейерверк: в 21:00 на Стрелке.

10 мая пройдет пешеходная экскурсия «Ярославль. Все для Победы» от Музея истории города Ярославля. На экскурсии гид расскажет, как ярославцы поддерживали фронт в годы Великой Отечественной войны: выпуск военной продукции на предприятиях и сохранение стратегических объектов во время бомбардировок вражеской авиацией, оказание медицинской помощи раненым в госпиталях и прием жителей блокадного Ленинграда. Участники узнают имена ярославцев-героев и где был дан первый салют Победы. Начало в 11:00 и 15:00, цена билета — 200 руб.

Филармоническая хоровая капелла «Ярославия»

10 мая в ТРЦ «Аура» филармоническая хоровая капелла «Ярославия» представит концерт ко Дню Победы, в который включены легендарные советские хиты. Начало — в 16:00.

9, 10 и 11 мая в Ярославском планетарии будут проходить показы фильма «Звезды Великой Победы». В программе рассказывается о малоизвестных исторических фактах Великой Отечественной войны, о значении и успехах науки астрономии в достижении Победы. Зрители станут свидетелями того, как игнорирование небесных законов порой оборачивалось поражением, а их знание позволило выиграть тяжелейшие сражения. Начало в 16:00, цена билета — 350 руб.

Фестивали

В регионе продолжается XVIII Международный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. В рамках фестиваля 4 мая в КЗЦ «Миллениум» будет представлена авторская версия оперы Петра Чайковская «Иоланта». На сцене — государственный симфонический оркестр «Новая Россия», филармоническая хоровая капелла «Ярославия», Юрий Башмет. Концерт включает фрагменты из оперы и монологи самого автора о необходимости любить, о миссии музыки в мире, наполненном шумом и хаосом. Композитор делит сцену с героями собственного произведения. Начало в 19:00, цена билетов — от 400 руб.

Юрий Башмет в Ярославской филармонии

5 мая в филармонии выступит китайский коллектив Ming Quintet с концертом «Сон о горах и реках», который вдохновлен эстетикой эпох истинного расцвета Китая — «золотым веком» ее культуры. Начало в 19:00, цена билетов — от 500 руб.

7 мая на сцене филармонии выступит барочный ансамбль La Magnifica Comunita (Италия) с программой «Фантазия барокко». Артисты используют копии инструментов XVII–XVIII веков, а сама музыка построена на эффекте неожиданности: резкие переходы от тени к свету, от нежного шепота к торжественному звучанию. Начало в 19:00, цена билетов — от 800 руб.

Спектакли

7 мая во Дворце Молодежи покажут сказку-балет «Щелкунчик». Под звуки музыки из одноименного балета Петра Чайковского на сцене оживут герои известной сказки. В спектакле участвуют воспитанники школ искусств, балетных школ и хореографических коллективов Москвы, Ярославля и других городов России. Ведущие партии будут исполнены солистами Казанского театра оперы и балета и музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Начало в 19:30, стоимость билетов — от 800 руб.

8 мая в Доме актера им. Сергея Пускепалиса покажут спектакль «Коллекционер» по мотивам романа Джона Фаулза — работа студентки театрального института им. Б. Щукина Ольги Истоминой. Это история двух одиночеств, заключенных в одной комнате: он — человек, для которого любовь стала навязчивой идеей, требующей полного контроля, она — девушка, чья свобода отныне ограничена стенами подвала, превращенного в иллюзию рая. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 800 руб.

11 мая в Доме актера им. Сергея Пускепалиса театр-студия «Балаган» покажет комедию «О, моя любовь, или Дорогая, я купил патроны!». В спектакле перемешаны фрагменты из пьес драматургов разных эпох — Вильяма Шекспира, Карло Гольдони, Эдуардо де Филиппо. Любовь, как они утверждают, — это борьба между мужчиной и женщиной. Иногда не на жизнь, а на смерть. Начало в 18:00, цена билетов — от 600 руб.

Выставки и встречи

Волковский театр

10 мая пройдет прогулка по местам силы основателя Первого русского Федора Волкова. Спектакль-путешествие носит название «Волков. Голос». Проводниками станут актеры Волковского театра, которых участники будут слышать через наушники. Начало в 13:00, стоимость билетов — 750 руб.

9, 10 и 11 мая клуб «Лихие люди» проведет исторические экскурсии «Непокоренная крепость» с рассказом о событиях Смутного времени. В ходе экскурсии участники посетят крепостные стены и башни бывшего Спасо-Преображенского монастыря, узнают об их истории и легендах, с помощью исторической реконструкции погрузятся в эпоху Смуты и смогут увидеть, как выглядели ярославцы того времени и участники Второго земского ополчения. Стоимость — 450 руб.

В Ярославском музее-заповеднике открылась археологическая выставка «Шкуры и горшки». Основу составили находки из раскопок Волосово-Даниловского могильника близ деревни Фатьяново в Ярославской области. Значительную часть находок составили керамические сосуды различных форм и назначений. Также представлены инструменты из захоронения мастера-литейщика. Входной билет стоит 300 руб.

Стрелка

На этой неделе можно с воды увидеть Ярославль и узнать его историю. На речную прогулку по Волге теплоход «Ярославия» отправится от Речного вокзала. Маршрут пройдет по одному из самых живописных участков: можно будет увидеть Стрелку, Успенский собор, историческую набережную. У Толгского монастыря теплоход развернется и отправится назад. Цена билета — от 300 руб.

Кино

В кинопрокат вышла военная драма «Литвяк». Картина рассказывает о 21-летней Лидии Литвяк, которая служит летчицей-истребителем в авиационном полку в период Великой Отечественной войны. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях. В главных ролях Полина Чернышова, Петр Рыков, Евгений Ткачук и другие.

Подготовила Алла Чижова