С 25 мая откроется речной маршрут Ярославль — Углич

С 25 мая начнет работать новый речной маршрут, который свяжет пять городов региона — Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Мышкин и Углич. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Перевозки будет осуществлять компания «ВодоходЪ» на скоростном судне «Восход» ежедневно. Отправление от речного вокзала в Ярославле намечено на 8:50, из Тутаева — в 9:40, из Рыбинска — в 10:50, из Мышкина — в 13:20. Прибытие в Углич — в 14:05.

Из Углича судно будет уходить в 14:15, из Мышкина — в 15:10, из Рыбинска — в 17:40, из Тутаева — в 18:50. Прибытие в Ярославль — в 19:30.

Полная стоимость билета от Ярославля до Углича составит 1598 руб. по банковской карте или 1065 руб. по карте жителя и «Якарте». Для льготников проезд обойдется в 532 руб. или будет бесплатным с учетом категории.

Стоимость проезда на неполный маршрут рассчитывается из количества пройденных пассажиро-километров: по банковской карте — 7 руб. 65 коп. за один пассажиро-километр, по карте жителя Ярославской области или по транспортной — 5 руб. 10 коп.

Алла Чижова