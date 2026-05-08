Перенесен старт финала Кубка Харламова с участием «Локо»

Стартовый матч финальной серии Кубка Харламова, в котором примет участие ярославская молодежная хоккейная команда «Локо», перенесен с 12 на 14 мая. Об этом сообщает Молодежная хоккейная лига (МХЛ).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в полуфинале «Локо» обыграл нижегородскую «Чайку». Однако соперник ярославской молодежи по финалу до сих пор не определился: серия МХК «Спартак» — «Авто» затянулась до семи игр, решающий матч был перенесен с 8 на 10 мая.

«Для обеспечения надлежащей подготовки команд к финалу Лига, руководствуясь ст. 9 Спортивного регламента МХЛ, изменила даты проведения игр решающей серии Кубка Харламова. Матчи пройдут 14, 16, 18 и 20 мая 2026 года, а также (если потребуется) 22, 24 и 26 мая»,— сообщили в МХЛ.

Финал начнется в Ярославле.

Алла Чижова