Ярославский «Локо» вышел в финал Кубка Харламова

Ярославская молодежная хоккейная команда «Локо» обыграла нижегородскую «Чайку» в шестом матче полуфинальной серии и вышла в финал Кубка Харламова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МХК «Локо» Ярославль Фото: МХК «Локо» Ярославль

«Локо» одержал победу в первых трех матчах серии, а затем проиграл в двух играх подряд. Шестая встреча прошла на выезде.

Хозяева открыли счет и удвоили его в первые 10 минут матча, до конца периода «Локо» сравнял. Во втором отрезке ярославцы забросили еще две шайбы в ворота хозяев, те ответили одним голом. «Чайка» всего раз за матч нарушила правила и получила удаление, и это большинство «железнодорожники» реализовали: последнюю шайбу в ворота отправил нападающий Андрей Елезов. Матч завершился со счетом 3:5, а серия — 2:4.

«Матч начинался непросто. Получили два гола, но они помогли нам включиться на полную. И команда заиграла. Конечно, есть в чем добавлять, но в целом молодцы ребята. Задача сейчас — отдохнуть, проанализировать эту серию, посмотреть соперника. Все в штатном режиме»,— прокомментировал наставник «Локо» Олег Таубер.

«Локо» стал первым финалистом сезона 2025/2026. Соперником будет либо МХК «Спартак», либо «Авто».

Алла Чижова