Ярославские приставы передали на СВО восемь машин и два двигателя

Сотрудники УФССП России по Ярославской области передали для нужд СВО восемь легковых автомобилей и два двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: УФССП по Ярославской области

Автомобили были конфискованы у собственников судом за вождение в состоянии опьянения. Приставы, получив исполнительные документы и возбудив исполнительные производства, передали транспортные средства представителям Минобороны.

На СВО отправились Mercedes-Benz, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Cruze, Toyota Avensis, Mitsubishi Pajero и автомобили Lada, а также два двигателя ЯМЗ и КАМАЗ.

Алла Чижова

