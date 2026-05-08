Ярославские приставы передали на СВО восемь машин и два двигателя

Сотрудники УФССП России по Ярославской области передали для нужд СВО восемь легковых автомобилей и два двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобили были конфискованы у собственников судом за вождение в состоянии опьянения. Приставы, получив исполнительные документы и возбудив исполнительные производства, передали транспортные средства представителям Минобороны.

На СВО отправились Mercedes-Benz, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Cruze, Toyota Avensis, Mitsubishi Pajero и автомобили Lada, а также два двигателя ЯМЗ и КАМАЗ.

Алла Чижова