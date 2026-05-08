Атака БПЛА на Ярославль отражена

В Ярославской области в ночь на 8 мая отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в Max в 5:11.

«Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112»,— написал Михаил Евраев.

Угроза новых атак сохраняется, отбоя сигнала «Беспилотная опасность» пока нет. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. «Ъ-Ярославль» сообщал, что угроза атаки БПЛА была объявлена в 1:30. Жители сообщали о включении сигналов оповещения населения в областном центре.

Антон Голицын