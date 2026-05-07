Хоккеисты омского «Авангарда» ждут в гостинице вылета из Ярославля

Омский ХК «Авангард» не смог вовремя вылететь из Ярославля из-за закрытого аэропорта. Как сообщил «Ъ-Ярославль» пресс-атташе команды Никита Бахуров, команда в гостинице ждет открытия воздушной гавани.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 6 мая в Ярославле завершился полуфинал Кубка Гагарина, в котором встречались «Локомотив» и «Авангард». Матч завершился в 23 часа. На следующий день в Telegram-канале омской команды сообщили о проблемах с вылетом.

«Наша команда еще в Ярославле — аэропорт закрыт для авиасообщения. Но когда "ястребы" отправятся в Омск — мы сразу сообщим»,— указывалось в сообщении.

Ярославский аэропорт был закрыт 7 мая в 2:13. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели для обеспечения безопасности полетов. Также был задержан рейс из Санкт-Петербурга, запланированный на 13:00 7 мая.

Алла Чижова