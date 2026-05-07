Билеты на финал Кубка Гагарина в Ярославле начнут продавать 8 мая

8 мая в 11:00 поступят в продажу билеты на первые матчи финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс». Об этом сообщили в ХК «Локомотив».

Стартовые поединки пройдут на «Арене-2000» в Ярославле 11 и 13 мая. В понедельник матч начнется в 14:30, а в среду — в 19:00. Купить билеты можно будет на сайте ярославского «Локомотива» и в кассах арены. Стоимость билетов — от 2500 до 5500 руб.

В кассах «Арены-2000» также будут продавать билеты владельцам абонементов, сохранившим право на приоритетный выкуп своих мест.

Алла Чижова