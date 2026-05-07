С береговой зоны в Туапсе собрали 20,5 тысячи кубометров замазученного грунта

В Туапсе с береговой зоны собрано и вывезено более 20,5 тыс. куб. м замазученного грунта. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко

В Туапсе продолжают ликвидировать последствия ЧС из-за разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Сегодня, 7 мая, на береговой линии работают 517 человек и 36 единиц техники.

Кроме того, три группы оценочной комиссии обходят поврежденные в результате атаки БПЛА дома и квартиры. Сейчас из поступивших 169 заявок отработано 168.

Ранее Сергей Бойко сообщал, что по округу завершена уборка на четырех из шести локальных прибрежных участках, где были отмечены выбросы нефтепродуктов. Речь идет о Новомихайловском, поселке пансионата «Южный» и Весне. Также завершили сбор загрязненного грунта на береговой полосе в Небуге. Работы продолжаются и в Тюменском. Для вывоза мешков с замазученным грунтом специалисты обустроили временную дорогу протяженностью порядка 70 м, что позволило ускорить процесс. Работы по ликвидации локального выброса нефтепродуктов также ведут в Ольгинке.

«Всего мониторинговыми группами зафиксировано 6 отдельных участков протяженностью от 100 до 300 метров с локальными выбросами нефтепродуктов»,— отмечал Сергей Бойко.

Алина Зорина