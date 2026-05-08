Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на праздники 9–11 мая
7 мая в прокат вышел ряд фильмов, среди которых экранизация серии книг Энид Блайтон «Вверх по волшебному дереву» и черная комедия про финансистов «Как стать миллиардером». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Вверх по волшебному дереву
- Режиссер: Бен Грегор
- В ролях: Эндрю Гарфилд, Ребекка Фергюсон, Клэр Фой, Дженнифер Сондерс, Никола Кохлан, Нонсо Анози
- Жанр: приключения, семейный, фэнтези / Великобритания / 110 мин.
- В прокате: с 7 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Создатели картины…лишь слегка ее осовременили, заодно добавив шпилек в адрес бездушных корпораций и общества потребления, а также щепотку семейных ценностей. Все это может показаться занудным, но, к счастью, устройство волшебного дерева и стран, в которые можно благодаря ему путешествовать, придумано остроумно, а сказочные герои весьма симпатичны».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сказка о потерянном интернете».
Как стать миллиардером
- Режиссер: Альфредо Барриос младший
- В ролях: Том Блайт, Джей Мор, Крис Диамантопулос, Хелена Мэттссон, Алишия Окс, Бретт Роберт Кулберт
- Жанр: комедия / США / 97 мин.
- В прокате: с 7 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «Так уж получается, что самое забавное в фильме и есть самое некорректное. Как, например, требование шефа присовокупить на сайте к портретам владельцев фирмы "любых трех азиатов": нынче так положено».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Бегут быки, качаются».
Шурале
- Режиссер: Алина Насибуллина
- В ролях: Алина Насибуллина, Максим Матвеев, Геннадий Блинов, Рузиль Минекаев, Хаски, Сергей Гилев
- Жанр: триллер, фэнтези / Россия / 91 мин.
- В прокате: с 7 мая
Кинопрокатчик «Вольга»: «Айша готовится к свадьбе, но неожиданно узнаёт о пропаже брата Тимура. В поисках брата девушка возвращается в родную деревню, где сталкивается не только с собственным прошлым, но и с тайной, хранящейся в глубинах леса».
Холостяк в Италии
- Режиссеры: Чарльз Френсис Киннэн, Дэниэл Киннэн
- В ролях: Кевин Джеймс, Элисон Хэннигэн, Джонатан Руми, Ким Коутс, Джули Энн Эмери, Николь Гримаудо
- Жанр: мелодрама, комедия / США / 100 мин.
- Слоган: «Все включено, кроме невесты»
- В прокате: с 7 мая
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Невеста Мэтта мечтала о свадьбе в Италии, и он не смог ей отказать. Он оплатил перелет её огромной семьи, роскошную церемонию, а заодно и медовый месяц, но получил отказ прямо у алтаря. Не зная, что делать в данной ситуации, мужчина отправляется в запланированное для двоих путешествие в одиночестве».
Отец
- Режиссер: Павел Иванов
- В ролях: Илья Шакунов, Владислав Тирон, Роман Васильев, Егор Абрамов, Алина Дулова, Екатерина Чаннова
- Жанр: драма, военный, история / Россия / 106 мин.
- В прокате: с 7 мая
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «1942 год. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнаёт, что его сын Семен числится пропавшим без вести. Гавриил уходит добровольцем на фронт в надежде найти сына живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться».
Грация
- Режиссер: Паоло Соррентино
- В ролях: Тони Сервилло, Анна Ферцетти, Массимо Вентурьелло, Орландо Чинкве, Мильвия Марильяно, Джузеппе Гайяни
- Жанр: драма / Италия / 132 мин.
- В прокате: с 30 апреля
Кинокритик Андрей Плахов: «В адрес главного героя не раз звучит слово "элегантность" — и речь не о костюме, а о внутренней красоте. Как любой человек, он несовершенен и грешен; как любой политик, должен играть по правилам и идти на компромиссы. Но присущая ему душевная элегантность (тут можно применить и устаревшее слово "грациозность") позволяет сохранить хрупкий баланс и, отвечая за "казнить нельзя помиловать", не запутаться в синтаксисе и правильно поставить запятую».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Баланс, мерцающий в сосуде».
Литвяк
- Режиссер: Андрей Шальопа
- В ролях: Полина Чернышова, Петр Рыков, Евгений Ткачук, Виктория Соловьева, Иван Шальопа, Андрей Некрасов
- Жанр: военный, история, биография / Россия / 164 мин.
- В прокате: с 30 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм построен на паре настойчивых, но в конечном счете затягивающих формальных приемов. Статичные сцены на аэродромах сняты с низким горизонтом, как на картинах Георгия Нисского, так что полотно экрана заполняет огромное небо, сменяются времена года, горят закаты-рассветы. А на фоне природного великолепия выстроены меняющие сезонную окраску истребители. Летчицы сняты то с вполне героического, но ненавязчивого нижнего ракурса, то на уровне человеческих глаз, когда, сидя на крыле самолета, болтают, не отрываясь от ремонта, о своем, о девичьем».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Лилия боевого соприкосновения».
Бой со зверем
- Режиссер: Тайлер Эткинс
- В ролях: Дэниэл Макферсон, Рассел Кроу, Брен Фостер, Моджиан Ариа, Люк Хемсворт, Келли Гейл
- Жанр: драма, спорт / США / 113 мин.
- В прокате: с 30 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «…несмотря на определенное старомодное обаяние фильма, нет ни одной причины, чтобы он длился почти два часа… Зрителям же думать при просмотре "Боя со зверем" категорически не рекомендуется».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Кулачный ой».
Полутон
- Режиссер: Иан Туасон
- В ролях: Нина Кири, Адам ДиМарко, Мишель Дюке, Кеана Бастидас, Джефф Юн, Райан Тернер
- Жанр: ужасы / Канада / 94 мин.
- Слоган: «Не бойся темноты. Бойся тишины»
- В прокате: с 30 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Ощущение медленно вползающего на экран ужаса здесь создается за счет постоянно полутемного кадра, внезапно начинающих мигать лампочек, а главное, за счет звуков — шорохов, хрипов, потрескиваний, глухих ударов, загадочных голосов, детского плача и т. д.».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «А теперь — слово нашему демону» и «Звуки с муками».
Оно. Дом зла
- Режиссер: Брэндон Кристенсен
- В ролях: Джейм М. Каллика, Шон Роджерсон, Кэтрин Лок Хэггквист, Энджел Пратер, Киган Коннор Трейси, Крис Кассон
- Жанр: ужасы / Канада / 75 мин.
- В прокате: с 30 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Наверное, это фильм о необходимости соблюдать элементарные санитарно-эпидемиологические нормы даже в трущобах. А то год-другой не подметешь, не говоря уже о том, что не помоешься, и в этой грязюке заведется зомби-осьминог. Хорошо еще, что не слон, не кит и не страус злой».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Осьминог из трущоб».