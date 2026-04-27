Кулачный ой

В кинотеатрах стартует спортивная драма с Расселом Кроу

В прокат выходит фильм «Бой со зверем» (Beast) австралийского режиссера Тайлера Эткинса, одним из авторов сценария которого выступил Рассел Кроу, также сыгравший в картине небольшую роль. За просмотром фильма Юлия Шагельман почти ощутила, что вернулась в начало 90-х и на экране вот-вот появится Жан-Клод Ван Дамм, но прежней радости это не принесло.

Рассел Кроу большую часть фильма остается за кадром, при этом мудро наставляя главного героя (справа, Дэниел Макферсон)

Фото: Armagh Films

Фото: Armagh Films

Трейлер «Боя со зверем» честно предупреждает, что ждет зрителей,— драма с мордобоем, сочетающая два поджанра: «последний бой чемпиона» и «месть героя за члена семьи/собачку/любимую женщину» (в данном случае — за младшего брата). Рассел Кроу, на старости лет решивший заделаться сценаристом (это его второй опыт после «Покерфейса», 2022), вместе с соавтором Дэвидом Фриджерио и режиссером Эткинсом не пропускают ни одного жанрового клише.

В «Бое со зверем» будут и монтажи тренировок, и преодоление боли со стиснутыми зубами, и падение бывшего чемпиона, и его взлет, и верная жена, и, конечно, мудрый пожилой тренер в исполнении самого Кроу, главной (точнее, единственной) звезды на афише.

С главным героем, бойцом смешанных единоборств Паттоном Джеймсом по прозвищу Генерал (Дэниел Макферсон), мы знакомимся на пике карьеры. Он только что выиграл очередной бой благодаря наставничеству своего тренера Сэмми и стал чемпионом. Однако спустя десять лет подрастерявший форму Паттон уже не выходит на ринг, а работает на рыболовном траулере и едва сводит концы с концами, что, однако, позволяет ему жить в собственном доме с неправдоподобно красивой женой Лусианой (переквалифицировавшаяся в актрисы модель Келли Гейл) и маленькой дочкой Мэдди (Соль Эн-Си Каррико). Девочка болеет, но денег на врача-специалиста у супругов нет, Лусиана не работает, Паттон свою работу теряет, поругавшись с капитаном траулера, поэтому они принимают мудрое решение завести второго ребенка.

Тем временем брат Паттона Мэлон (Моджин Ариа), пошедший по его стопам, получает на ринге такую травму, что впадает в кому. Виновник этого — боец Хавьер Грау (Брен Фостер), главный злодей фильма, отпетый нарушитель правил и вообще наглый говнюк. Его менеджер (Люк Хемсворт), почти такой же гад, решает воспользоваться напряженным моментом и предлагает Паттону матч-реванш. Тот, для приличия помучившись сомнениями и выторговав себе гонорар в $150 тыс. вместо изначальных $80 тыс., соглашается. Но, чтобы сразиться с Хавьером, которого он когда-то отправил в нокаут на шесть секунд, ему нужно срочно вернуться в форму.

Для этого он отправляется в спортзал Сэмми, но старик, обиженный на то, что когда-то Паттон его бросил, тренировать отказывается. За дело берется дочь Сэмми, Роуз (Эмми Шарк), потому что авторы где-то слышали о том, что сейчас в моде сильные независимые героини (женам Паттона и Мэлона это, впрочем, нисколько не помогает — их задача плакать, уговаривать мужей больше не выходить на ринг, но все равно их поддерживать). Ну а дальше все по накатанной: тренировка—бой—тренировка—бой, прыжки со скакалкой, бег по утрам, спарринги, мужики в трусах, мутузящие друг друга на ринге, сочные звуки ударов, кровь, пот и слезы.

Фильм явно предназначен любителям олдскульных маскулинных зрелищ, где все понятно и предсказуемо, не надо ломать голову над сложной психологией героев, которой они начисто лишены, или опасаться неожиданных сюжетных поворотов — разумеется, герой преодолеет все трудности и выйдет победителем, а плохие парни будут наказаны по заслугам.

Видимо, Рассел Кроу принадлежит именно к этой аудитории и решил написать кино для себя, включив в свою команду начинающих сценариста и режиссера, которых можно назвать расхожим определением «крепкие ремесленники».

Однако, несмотря на определенное старомодное обаяние фильма, нет ни одной причины, чтобы он длился почти два часа, а бои, за которыми и придет на сеанс публика, перебивались скучнейшими разговорами. Сам Рассел Кроу несколько раз появляется в кадре и изрекает какую-нибудь стереотипную мудрость вроде: «Ты дышишь, чтобы думать, ты думаешь, чтобы побеждать». Зрителям же думать при просмотре «Боя со зверем» категорически не рекомендуется.

Фотогалерея

Жизнь и карьера Рассела Кроу

Рассел Кроу родился 7 апреля 1964 года в Новой Зеландии. Когда мальчику было четыре года, его семья переехала в Австралию, где и произошло знакомство будущей звезды с миром кино. Его родители занимались доставкой провизии актерам, занятым на съемках, и часто брали маленького Рассела с собой на работу. Так впервые он оказался на съемочной площадке

Фото: Fotodom / REX / Shutterstock

В молодости Рассел Кроу увлекался музыкой и участвовал в рок-группе, однако ни известности, ни денег она ему не принесла. Зарабатывать приходилось другими способами: он трудился официантом, уборщиком, уличным актером, параллельно посещая всевозможные кинопробы. Несмотря на отсутствие профильного образования, в конечном счете удача все-таки улыбнулась Кроу, и его пригласили на роль в сериале «Соседи»

Фото: из личного архива Рассела Кроу

В большом кино Рассел Кроу дебютировал в 1990 году, снявшись в фильмах «Кровавая клятва» и «Перекресток». А через два года к нему пришла известность благодаря роли скинхеда Хэндо в картине «Бритоголовые» Джеффри Райта. Актер был удостоен национальной кинопремии, а сам фильм стал одним из самых кассовых проектов года в Австралии. Следующую награду Рассел Кроу получил в 1999 году, снявшись вместе с Аль Пачино в картине «Свой человек» (кадр из фильма на фото). Актер был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA

Фото: Blue Lion Entertainment

В 2000 году Рассел Кроу сыграл полководца Максимуса в исторической ленте Ридли Скотта «Гладиатор» (кадр на фото). Для этой роли актеру за два месяца пришлось похудеть на 16 кг

Фото: Universal Pictures / C & L

«Гладиатор» собрал рекордное число кинонаград и номинаций (более ста), среди них — пять статуэток «Оскар». Сам Кроу был удостоен награды как лучший актер

«Гладиатор» собрал рекордное число кинонаград и номинаций (более ста), среди них — пять статуэток «Оскар». Сам Кроу был удостоен награды как лучший актер

Фото: Reuters

Год спустя Рассел Кроу появился на экранах в фильме Рона Хоуарда «Игры разума» (кадр на фото), в котором рассказывается история гениального математика и нобелевского лауреата Джона Неша, страдающего параноидальной шизофренией. Роль принесла ему премию «Золотой Глобус» и номинации на «Оскар»

Фото: DreamWorks SKG

«Игра по-крупному — практически рулетка. Причем не только в финансовом плане. Ведь если фильм, снятый в Австралии и о жителях именно этой страны, не провалится в прокате, то у меня появится шанс снимать в Сиднее, моем любимом городе, где живут мои дети»

Фото: Reuters

Своим домом актер считает Австралию, в которой провел значительную часть своей жизни

Фото: AP / Christof Stache

«Я ненавижу журналистов. Больше всего я хотел бы пригласить их всех к себе на ферму и заставить хотя бы один день попасти коров. Тогда вечером они как убитые валились бы в постель и потеряли бы всякую охоту заниматься своей дурацкой писаниной»

Фото: Fotodom / Morandi / REX / Shutterstock

В середине 2000-х Рассел Кроу снимался не очень много, однако почти каждый фильм с его участием имел успех. В 2005 году он вновь сыграл у Рона Хоуарда в боксерской драме «Нокдаун» (кадр на фото). Год спустя появился у Ридли Скотта в картине «Хороший год», в 2007-м — в вестерне Джеймса Мэнголда «Поезд на Юму»

Фото: Imagine Entertainment

В 2010 году Рассел Кроу был удостоен звезды на голливудской Аллее славы

Фото: Reuters

Режиссерский дебют Рассела Кроу состоялся в 2014 году. Историческая драма «Искатель воды» (кадр из фильма на фото), повествующая об австралийце, который во время Первой мировой войны пускается из родной Австралии в Турцию на поиски сыновей, была признана лучшим фильмом года по версии Австралийского киноинститута

Фото: Fear of God Films

«Мне жаль людей, которые делят свою жизнь на &quot;вещи, которые я люблю делать&quot; и &quot;вещи, которые я должен делать&quot;. Жизнь коротка, ребята. Учитесь любить ее целиком!»

Фото: Reuters

В 2014 году Рассел Кроу выступил в новой для себя роли исполнительного продюсера фильма, где сам снялся. Драма «Отцы и дочери» рассказывала о непростых отношениях писателя со своей дочерью

Фото: Rick Rycroft / AP

«Я дружу со многими актерами и режиссерами, но мне не нравится улыбаться и пожимать руки совершенно незнакомым и несимпатичным мне людям только из-за того, что они — продюсеры или руководители крупных киностудий»

Фото: Abraham Caro Marin / AP

В 2016 году на экраны вышел комедийный боевик «Славные парни» о приключениях наемного охранника и частного детектива
На фото: с партнером по фильму Райаном Гослингом на премьере в Лондоне

В 2016 году на экраны вышел комедийный боевик «Славные парни» о приключениях наемного охранника и частного детектива
Фото: Peter Nicholls / Reuters

В 2019 году актер появился в одной из главных ролей мини-сериала «Самый громкий голос», основанного на истории генерального директора телеканала Fox News Роджера Айлза
На фото: актер рядом с постером к благотворительному показу фильма «Гладиатор» в Риме

Фото: Tiziana Fabi / AFP

В августе 2024 года должен выйти новый фильм с Расселом Кроу — супергеройский боевик «Крейвен-охотник», основанный на комиксах издательства Marvel Comics

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Рассел Кроу родился 7 апреля 1964 года в Новой Зеландии. Когда мальчику было четыре года, его семья переехала в Австралию, где и произошло знакомство будущей звезды с миром кино. Его родители занимались доставкой провизии актерам, занятым на съемках, и часто брали маленького Рассела с собой на работу. Так впервые он оказался на съемочной площадке

Фото: Fotodom / REX / Shutterstock

В молодости Рассел Кроу увлекался музыкой и участвовал в рок-группе, однако ни известности, ни денег она ему не принесла. Зарабатывать приходилось другими способами: он трудился официантом, уборщиком, уличным актером, параллельно посещая всевозможные кинопробы. Несмотря на отсутствие профильного образования, в конечном счете удача все-таки улыбнулась Кроу, и его пригласили на роль в сериале «Соседи»

Фото: из личного архива Рассела Кроу

В большом кино Рассел Кроу дебютировал в 1990 году, снявшись в фильмах «Кровавая клятва» и «Перекресток». А через два года к нему пришла известность благодаря роли скинхеда Хэндо в картине «Бритоголовые» Джеффри Райта. Актер был удостоен национальной кинопремии, а сам фильм стал одним из самых кассовых проектов года в Австралии. Следующую награду Рассел Кроу получил в 1999 году, снявшись вместе с Аль Пачино в картине «Свой человек» (кадр из фильма на фото). Актер был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA

Фото: Blue Lion Entertainment

В 2000 году Рассел Кроу сыграл полководца Максимуса в исторической ленте Ридли Скотта «Гладиатор» (кадр на фото). Для этой роли актеру за два месяца пришлось похудеть на 16 кг

Фото: Universal Pictures / C & L

«Некоторые люди стараются заранее придумать, что они скажут. Однако настоящие слова приходят нечасто, поэтому наберите побольше воздуха, убедитесь, что вы спокойны, чтобы позднее не упрекать себя за то, что забыли упомянуть кого-либо в своей речи»
«Гладиатор» собрал рекордное число кинонаград и номинаций (более ста), среди них — пять статуэток «Оскар». Сам Кроу был удостоен награды как лучший актер

Фото: Reuters

Год спустя Рассел Кроу появился на экранах в фильме Рона Хоуарда «Игры разума» (кадр на фото), в котором рассказывается история гениального математика и нобелевского лауреата Джона Неша, страдающего параноидальной шизофренией. Роль принесла ему премию «Золотой Глобус» и номинации на «Оскар»

Фото: DreamWorks SKG

«Игра по-крупному — практически рулетка. Причем не только в финансовом плане. Ведь если фильм, снятый в Австралии и о жителях именно этой страны, не провалится в прокате, то у меня появится шанс снимать в Сиднее, моем любимом городе, где живут мои дети»

Фото: Reuters

Своим домом актер считает Австралию, в которой провел значительную часть своей жизни

Фото: AP / Christof Stache

«Я ненавижу журналистов. Больше всего я хотел бы пригласить их всех к себе на ферму и заставить хотя бы один день попасти коров. Тогда вечером они как убитые валились бы в постель и потеряли бы всякую охоту заниматься своей дурацкой писаниной»

Фото: Fotodom / Morandi / REX / Shutterstock

В середине 2000-х Рассел Кроу снимался не очень много, однако почти каждый фильм с его участием имел успех. В 2005 году он вновь сыграл у Рона Хоуарда в боксерской драме «Нокдаун» (кадр на фото). Год спустя появился у Ридли Скотта в картине «Хороший год», в 2007-м — в вестерне Джеймса Мэнголда «Поезд на Юму»

Фото: Imagine Entertainment

В 2010 году Рассел Кроу был удостоен звезды на голливудской Аллее славы

Фото: Reuters

Режиссерский дебют Рассела Кроу состоялся в 2014 году. Историческая драма «Искатель воды» (кадр из фильма на фото), повествующая об австралийце, который во время Первой мировой войны пускается из родной Австралии в Турцию на поиски сыновей, была признана лучшим фильмом года по версии Австралийского киноинститута

Фото: Fear of God Films

«Мне жаль людей, которые делят свою жизнь на "вещи, которые я люблю делать" и "вещи, которые я должен делать". Жизнь коротка, ребята. Учитесь любить ее целиком!»

Фото: Reuters

В 2014 году Рассел Кроу выступил в новой для себя роли исполнительного продюсера фильма, где сам снялся. Драма «Отцы и дочери» рассказывала о непростых отношениях писателя со своей дочерью

Фото: Rick Rycroft / AP

«Я дружу со многими актерами и режиссерами, но мне не нравится улыбаться и пожимать руки совершенно незнакомым и несимпатичным мне людям только из-за того, что они — продюсеры или руководители крупных киностудий»

Фото: Abraham Caro Marin / AP

В 2016 году на экраны вышел комедийный боевик «Славные парни» о приключениях наемного охранника и частного детектива
На фото: с партнером по фильму Райаном Гослингом на премьере в Лондоне

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В 2019 году актер появился в одной из главных ролей мини-сериала «Самый громкий голос», основанного на истории генерального директора телеканала Fox News Роджера Айлза
На фото: актер рядом с постером к благотворительному показу фильма «Гладиатор» в Риме

Фото: Tiziana Fabi / AFP

В августе 2024 года должен выйти новый фильм с Расселом Кроу — супергеройский боевик «Крейвен-охотник», основанный на комиксах издательства Marvel Comics

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

