Кулачный ой

В прокат выходит фильм «Бой со зверем» (Beast) австралийского режиссера Тайлера Эткинса, одним из авторов сценария которого выступил Рассел Кроу, также сыгравший в картине небольшую роль. За просмотром фильма Юлия Шагельман почти ощутила, что вернулась в начало 90-х и на экране вот-вот появится Жан-Клод Ван Дамм, но прежней радости это не принесло.

Фото: Armagh Films Рассел Кроу большую часть фильма остается за кадром, при этом мудро наставляя главного героя (справа, Дэниел Макферсон)

Трейлер «Боя со зверем» честно предупреждает, что ждет зрителей,— драма с мордобоем, сочетающая два поджанра: «последний бой чемпиона» и «месть героя за члена семьи/собачку/любимую женщину» (в данном случае — за младшего брата). Рассел Кроу, на старости лет решивший заделаться сценаристом (это его второй опыт после «Покерфейса», 2022), вместе с соавтором Дэвидом Фриджерио и режиссером Эткинсом не пропускают ни одного жанрового клише.

В «Бое со зверем» будут и монтажи тренировок, и преодоление боли со стиснутыми зубами, и падение бывшего чемпиона, и его взлет, и верная жена, и, конечно, мудрый пожилой тренер в исполнении самого Кроу, главной (точнее, единственной) звезды на афише.

С главным героем, бойцом смешанных единоборств Паттоном Джеймсом по прозвищу Генерал (Дэниел Макферсон), мы знакомимся на пике карьеры. Он только что выиграл очередной бой благодаря наставничеству своего тренера Сэмми и стал чемпионом. Однако спустя десять лет подрастерявший форму Паттон уже не выходит на ринг, а работает на рыболовном траулере и едва сводит концы с концами, что, однако, позволяет ему жить в собственном доме с неправдоподобно красивой женой Лусианой (переквалифицировавшаяся в актрисы модель Келли Гейл) и маленькой дочкой Мэдди (Соль Эн-Си Каррико). Девочка болеет, но денег на врача-специалиста у супругов нет, Лусиана не работает, Паттон свою работу теряет, поругавшись с капитаном траулера, поэтому они принимают мудрое решение завести второго ребенка.

Тем временем брат Паттона Мэлон (Моджин Ариа), пошедший по его стопам, получает на ринге такую травму, что впадает в кому. Виновник этого — боец Хавьер Грау (Брен Фостер), главный злодей фильма, отпетый нарушитель правил и вообще наглый говнюк. Его менеджер (Люк Хемсворт), почти такой же гад, решает воспользоваться напряженным моментом и предлагает Паттону матч-реванш. Тот, для приличия помучившись сомнениями и выторговав себе гонорар в $150 тыс. вместо изначальных $80 тыс., соглашается. Но, чтобы сразиться с Хавьером, которого он когда-то отправил в нокаут на шесть секунд, ему нужно срочно вернуться в форму.

Для этого он отправляется в спортзал Сэмми, но старик, обиженный на то, что когда-то Паттон его бросил, тренировать отказывается. За дело берется дочь Сэмми, Роуз (Эмми Шарк), потому что авторы где-то слышали о том, что сейчас в моде сильные независимые героини (женам Паттона и Мэлона это, впрочем, нисколько не помогает — их задача плакать, уговаривать мужей больше не выходить на ринг, но все равно их поддерживать). Ну а дальше все по накатанной: тренировка—бой—тренировка—бой, прыжки со скакалкой, бег по утрам, спарринги, мужики в трусах, мутузящие друг друга на ринге, сочные звуки ударов, кровь, пот и слезы.

Фильм явно предназначен любителям олдскульных маскулинных зрелищ, где все понятно и предсказуемо, не надо ломать голову над сложной психологией героев, которой они начисто лишены, или опасаться неожиданных сюжетных поворотов — разумеется, герой преодолеет все трудности и выйдет победителем, а плохие парни будут наказаны по заслугам.

Видимо, Рассел Кроу принадлежит именно к этой аудитории и решил написать кино для себя, включив в свою команду начинающих сценариста и режиссера, которых можно назвать расхожим определением «крепкие ремесленники».

Однако, несмотря на определенное старомодное обаяние фильма, нет ни одной причины, чтобы он длился почти два часа, а бои, за которыми и придет на сеанс публика, перебивались скучнейшими разговорами. Сам Рассел Кроу несколько раз появляется в кадре и изрекает какую-нибудь стереотипную мудрость вроде: «Ты дышишь, чтобы думать, ты думаешь, чтобы побеждать». Зрителям же думать при просмотре «Боя со зверем» категорически не рекомендуется.