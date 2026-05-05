Сказка о потерянном интернете

В прокат выходит фильм-сказка «Вверх по волшебному дереву» (The Magic Faraway Tree) британского режиссера Бена Грегора — экранизация серии книжек Энид Блайтон, на которых выросли несколько поколений английских детей. Несмотря на отчетливый локальный колорит, картина будет понятна в любом конце света, а ее старомодная назидательность уравновешена юмором. Рассказывает Юлия Шагельман.

Авторы фильма предлагают рецепт счастья: скрипучий старый дом и никакого интернета

Фото: Studio Canal

Куда уходит детство? По версии авторов фильма — сценариста Саймона Фарнэби, сочинившего сценарии двух частей трилогии про медвежонка Паддингтона (2017, 2024) и «Вонки» (2023), и режиссера Бена Грегора, в причастности к сказочному жанру ранее не замеченного,— уходит оно в смартфоны и прочие гаджеты. Именно они отвлекают детей от реальной жизни, так что те перестают играть на свежем воздухе, читать хорошие книжки и просто общаться с родителями, братьями и сестрами. Эту проблему, ставшую настоящей эпидемией, надо срочно решать, но какими методами?

Тим (Эндрю Гарфилд) и Полли Томпсон (Клэр Фой), чьи дочь Бет (Делайла Беннет-Карди) и сын Джо (Феникс Ларош) заболели цифровой лихорадкой, решают прибегнуть к довольно радикальному средству — выехать всей семьей из Лондона в глушь, где не ловит сотовая связь, нет Wi-Fi и, как выясняется на месте, даже электричества. Подталкивает их к этому еще и то, что Полли потеряла работу в большой корпорации, а муж-домохозяин Тим давно мечтает о том, чтобы стать фермером. Также у супругов имеется младшая дочка Фрэн (Билли Гадсдон), которая, хоть и не сидит все время в телефоне, но отчего-то грустит и ни с кем не разговаривает. Ей свежий воздух и аромат навоза тоже должны пойти на пользу.

Разумеется, дети, особенно двое старших, совсем не рады тому, что их оторвали от цивилизации. Разваливающийся старый дом, где Тим провел свое детство, их пугает, а от отсутствия интернета начинается настоящая ломка. Да и Полли, несмотря на свою находчивость и изобретательность, слегка шокирована. Зато Тим счастлив, воспринимая это слияние с природой как приключение, и призывает так же отнестись к этому детей и жену.

А мечтательную, погруженную в свой собственный мир Фрэн бытовые трудности и вовсе мало заботят. Первым делом она знакомится с самой настоящее феей (Никола Кохлан) и приходит по ее приглашению в зачарованный лес, где растет волшебное дерево, населенное удивительными обитателями. Например, там живет Луноликий (Нонсо Алонзи), Человек-кастрюля (Дастин Демри-Бернс), сердитый Пикси (Хиран Абейсекера) и другие. Поднявшись с дерева по лестнице в небо, можно попасть в другие необыкновенные миры: Страну Сладостей, Страну Дней Рождения, Страну Исполнения Желаний.

Сначала брат и сестра не верят рассказам Фрэн о дереве, но смартфоны у них все равно не работают, так что в конце концов они соглашаются прогуляться в лес.

Убедившись в реальности сказочных миров, дети начинают проводить в лесу все свое время, постепенно забывая о соблазнах видеоигр и соцсетей. А родители тем временем налаживают быт, изобретая полезные механизмы (Полли) и выращивая помидоры (Тим).

Книжки Энид Блайтон — в цикле о волшебном дереве их четыре — публиковались с 1939 по 1951 год, когда никакого интернета, естественно, не было. Но нестареющая идея о том, что детям негоже сидеть в загазованном городе, а надо резвиться на травке, есть полезные продукты прямо с грядки и предаваться прочим простым радостям, была популярна во все времена. Создатели картины, куда спрессованы все четыре истории, лишь слегка ее осовременили, заодно добавив шпилек в адрес бездушных корпораций и общества потребления, а также щепотку семейных ценностей.

Все это может показаться занудным, но, к счастью, устройство волшебного дерева и стран, в которые можно благодаря ему путешествовать, придумано остроумно, а сказочные герои весьма симпатичны. На создание картины брошены лучшие силы «британской коммуналки»: даже умный холодильник здесь озвучивает сама Джуди Денч, а Гарфилд, Фой и исполнители ролей второго плана дурачатся искренне и самозабвенно. Так что фильм выходит в самое подходящее время, чтобы сгладить неудобства взрослых и детей от внезапных отключений мобильной связи — хотя бы на время сеанса.