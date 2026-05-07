«Локомотив» начнет серию с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина 11 мая

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина сезона 2025/2026 начнется в Ярославле 11 мая. Об этом сообщила Континентальная хоккейная лига.

Первая игра начнется на «Арене 2000» в 14:30, так как понедельник, 11 мая, является выходным днем. Второй матч пройдет в среду, 13 мая, также в Ярославле. Он начнется в привычное для болельщиков время — 19:00.

Матчи в Казани пройдут 15 и 17 мая, начало — в 19:00 и 14:30 соответственно. Дальнейшее расписание будет зависеть от результатов серии.

Антон Голицын