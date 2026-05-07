Наставник «Локомотива» оценил седьмой матч полуфинала против «Авангарда»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли отметил две волевые победы над омским «Авангардом» в рамках полуфинальной серии, которые в окончательном счете привели к выходу «железнодорожников» в финал Кубка Гагарина.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 6 мая «Локомотив» обыграл «Авангард» в седьмом матче. Победителя определил второй овертайм, так же произошло и в шестом матче серии.

«Шестая игра: проигрываем с разницей в два гола, вытащили на последних секундах и вывели в овертайм. Сегодня: проигрывали с разницей в два гола, затем важный гол в конце второго периода от Шалунова, потом сравняли счет в третьем периоде, и снова двойной овертайм. Ребята просто потрясающие. Тренировать эту команду — одно удовольствие. Они стойкие. Они верят в себя. С ними приятно работать»,— сказал Боб Хартли в ходе послематчевой пресс-конференции.

Победную шайбу во втором овертайме забросил Максим Березкин. По мнению Хартли, нападающий «создан для плей-офф».

«Эта заслуга принадлежит ему. У Макса был медленный старт, у нас было много разговоров, и он старался. Мы чувствовали, что во второй половине его игра начала улучшаться, а теперь, в плей-офф, он катается намного лучше. Знаете, он стал лучше бросать по воротам, как мы видели. Он крупный игрок и был великолепен»,— отметил Хартли.

Наставник «Авангарда» Ги Буше в ходе подведения итогов серии отметил, что гордится своими игроками за борьбу с «лучшей командой в лиге».

«Этот коллектив строится уже пять лет. И мы еще не там. Мы практически на равных, но еще чуть-чуть все-таки не достаем, потому что противник — очень зрелая команда. У нее глубина состава невероятная. Мы большими шагами идем к тому, чтобы находиться на этом же уровне, но все-таки в одном голе останавливаемся. Я действительно горжусь своими ребятами, потому что они отдали всех себя»,— сказал главный тренер омской команды.

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» будет играть с казанским «Ак Барсом». Старт серии состоится 11 мая в Ярославле.

Алла Чижова