«Локомотив» обыграл «Авангард» и вышел в финал Кубка Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл омский «Авангард» в седьмом матче полуфинальной серии и вышел в финал Кубка Гагарина. Игра на арене «железнодорожников» завершилась со счетом 4:3.

Счет на 24-й секунде открыли ярославцы: шайбу в ворота вратаря «Авангарда» Никиты Серебрякова отправил ярославский нападающий Никита Кирьянов. После чего омичи начали атаковать, и на 6-й минуте сравняли: форвард Александр Волков сработал на добивании. До конца периода команды обменивались атаками, проводили единоборства, обошлось без удалений, но и счет остался прежним.

Во втором периоде атаковали хозяева, а забивали гости. На 6-й минуте второго периода нападающий «Авангарда» Константин Окулов вывел свою команду вперед: шайба пролетела в ворота хозяев мимо защитника и голкипера Даниила Исаева. На 14-й минуте Исаева пробил защитник гостей Джозеф Чеккони. Но за полминуты до конца второй 20-минутки упорство «Локомотива» дало плоды: Максим Шалунов с передачи Александра Полунина забил в ворота Серебрякова.

Третий период начался с затяжной атаки ярославцев. Сначала оборона «Авангарда» не давала особых шансов сравнять, но «Локомотив» все-таки взял свое: на 12-й минуте последнего периода нападающий Егор Сурин отправил шайбу в сетку. Основное время завершилось со счетом 3:3. Игра перешла в овертайм.

В дополнительном отрезке моменты были у обеих команд. «Локомотив» больше владел шайбой, «Авангард» — бросал в створ, но счет остался равным. Во втором овертайме вратарям пришлось ни раз вступать в игру и спасать. В середине периода ярославцы выиграли борьбу в своей зоне и убежали в контратаку, результатом которой стал гол в ворота Никиты Серебрякова. Победную шайбу забросил нападающий «Локомотива» Максим Березкин.

В финале «Локомотив» будет играть с казанским «Ак Барсом»