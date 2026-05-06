В Ярославле опубликован маршрут народного парада

В Ярославле в День Победы по всем районам города пройдет военная техника в рамках народного парада. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что колонна стартует на Советской площади, а завершит путь на улице Наумова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Колонна начнет движение в 11 часов, а завершит примерно в 15 часов. Она проедет через центр, затем отправится в Заволжский, Дзержинский, Ленинский, Фрунзенский и Красноперекопский районы. Жители и гости города увидят технику, связанную с Великой Отечественной войной и годами послевоенного восстановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Это автомобили, разработанные в те годы, а также использовавшиеся уже после Победы для возрождения экономики. Среди экспонатов — ГАЗ-69А, ГАЗ-51А, ЗИС-151 "катюша", ЗИЛ-131, УАЗ-469, артиллерийские орудия и другие образцы»,— написал губернатор.

Народный парад проводится в Ярославле с 2023 года. Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал программу празднования Дня Победы в Ярославле, которая включает шествие «Бессмертного полка» и салют.

Алла Чижова