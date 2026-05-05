Обнародована программа празднования Дня Победы в Ярославле и Рыбинске

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в Ярославле начнутся в 10:00 на Советской площади, в Рыбинске — в 11:00 у ДС «Полет». Об этом сообщили губернатор Михаил Евраев и глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В 10:00 на Советскую площадь в Ярославле вынесут Знамя Победы. Там же пройдут торжественное шествие частей Ярославского гарнизона и парад «Машин Победы». Затем техника традиционно проследует по районам города. В 19:00 на площади состоится праздничный концерт.

В 11:00 у ДС «Полет» в Рыбинске состоится театрализованный пролог «Подвиг великий и вечный», затем — акция «Вальс Победы». В 19:00 пройдет минута молчания у мемориала «Огонь Славы», а в 19:30 — праздничный концерт «Под ярким салютом Великой Победы».

В этом году «Бессмертный полк» пройдет только в областной столице. Сбор участников запланирован на 9:30 на пересечении улиц Советской и Республиканской. В 10:30 начнется движение колонны по улице Советской до Советской площади. Присоединиться к шествию можно будет и с улицы Флотской.

«Завершат День Победы праздничные фейерверки в 21:00: в Ярославле — на Стрелке и в Рыбинске — в Волжском парке»,— сообщил губернатор.

Михаил Евраев добавил, что обеспечивать общественный порядок во время праздничных мероприятий будут сотрудники силовых ведомств, ЧОП, представители общественных объединений и волонтеры.

«Ради безопасности ваших семей в программе возможны оперативные изменения. В случае угрозы атаки БПЛА мероприятия могут быть отменены»,— написал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Алла Чижова