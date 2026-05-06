Бастрыкин хочет знать, кто вымогал деньги у ярославца-участника СВО

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту вымогательства денег у участника СВО в Ярославской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Мышкине оперативники задержали мужчину, который подозревается в незаконном лишении свободы местного жителя, а также в вымогательстве 300 тыс. руб. у участника СВО. Под угрозой применения насилия часть средств военнослужащий передал.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и ст. 163 УК РФ (вымогательство). Теперь руководитель ярославского управления Александр Бессмельцев должен доложить господину Бастрыкину об установленных обстоятельствах.

Алла Чижова