Ярославские оперативники задержали вымогателя денег у участника СВО

В Ярославской области задержан 48-летний мужчина, который подозревается в незаконном лишении свободы жителя Мышкина и вымогательстве денежных средств, в том числе у участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Гражданин был выявлен в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий ЦПЭ УМВД России, УФСБ и СОБР. Следствие считает, что задержанный в феврале 2026 года вместе с другими лицам под угрозой применения насилия доставил местного жителя в дом на улице Нагорной. Похищенного лишили свободы перемещения и избили, а затем потребовали у него 25 тыс. руб.

В том же месяце подозреваемый потребовал у ветерана СВО 300 тыс. руб. После получения 40 тыс. руб. продолжил угрожать физической расправой и требовать деньги. «При очередной передаче средств подозреваемый задержан правоохранителями, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, установления иных возможных эпизодов противоправной деятельности»,— сообщили в УМВД.

По выявленным фактам областным СУ СК России возбуждено уголовное дело.